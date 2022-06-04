Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı

04.06.2022 21:09
Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı

Trabzon'da evinin balkonunda demirin kırılmasıyla aşağıya düşen adam, 100 metrelik dik yamaçta yuvarlandı. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki çalışması ile yaralanan H.B., sedye yardımıyla dik araziden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.B. hastaneye kaldırıldı.

Of ilçesinin Cumapazarı Mahallesi Serender mevkiinde yaşayan H.B. isimli vatandaş, evinin balkonundaki asma demire odun koymak istedi. Demirin kırılması sonucu balkondan düşen H.B. yaklaşık 100 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı.

Balkon demiri kırılınca aşağı düşüp 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Of İtfaiye Grup Amirliği personelince yaralanan H.B. için kurtarma çalışması başlatıldı.

Balkon demiri kırılınca aşağı düşüp 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı

HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki çalışması ile yaralanan H.B., sedye yardımıyla dik araziden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan H.B. hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Yaşlı adam evinde pencerenin önünde oturur vaziyette ölü bulundu Yaşlı adam evinde pencerenin önünde oturur vaziyette ölü bulundu Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti Bunalıma giren 91 yaşındaki yaşlı adam evini ateşe verdikten sonra intihar etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
18:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun 10 soruya verdiği cevapları eleştirdi: Her satırından kifayetsizlik tütüyor
18:29 Fransa'da Coco Gauff'u 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek şampiyonluğa ulaştı
17:54 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz'un Serdar Dursun taklidi sosyal medyayı salladı
17:23 Ucuza hazine arazisi projesinde 32 ilde 385 arsa açık artırma ile satışa sunuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 21:13:16. #1.13#
SON DAKİKA: Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement