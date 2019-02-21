Son Dakika Haberleri: Adam Her Gece Köpeğinin Uyurken Onu İzlediğini Fark Etti, Sonrasında İçler Açısı Gerçeği Öğrendi.

Adam Her Gece Köpeğinin Uyurken Onu İzlediğini Fark Etti, Sonrasında İçler Açısı Gerçeği Öğrendi.

1 saat önce

Köpeğinin her gece uyurken kendisini izlemesinden rahatsız olan adam köpeğinin bu tuhaf davranışının altındaki sebebi öğrenmeye çalışmıştır.

Köpeğinin her gece uyurken kendisini izlemesinden rahatsız olan adam köpeğinin bu tuhaf davranışının altındaki sebebi öğrenmeye çalışmıştır. Ancak gerçeği öğrenince kalbinin bu kadar kırılacağını tahmin edemezdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:03 Kaynak: Youtube

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