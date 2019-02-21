Adam Her Gece Köpeğinin Uyurken Onu İzlediğini Fark Etti, Sonrasında İçler Açısı Gerçeği Öğrendi.

Köpeğinin her gece uyurken kendisini izlemesinden rahatsız olan adam köpeğinin bu tuhaf davranışının altındaki sebebi öğrenmeye çalışmıştır.

Köpeğinin her gece uyurken kendisini izlemesinden rahatsız olan adam köpeğinin bu tuhaf davranışının altındaki sebebi öğrenmeye çalışmıştır. Ancak gerçeği öğrenince kalbinin bu kadar kırılacağını tahmin edemezdi.

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