Son Dakika Haberleri: 'Adam Olacak Çocuklar' Satranç Turnuvasında Yarışacak

'Adam Olacak Çocuklar' Satranç Turnuvasında Yarışacak

54 dakika önce

Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Barış Manço'nun 76'ıncı doğum gününe ithafen 5-6 Ocak 2019 tarihlerinde, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonu'nda 'Adam Olacak Çocuk Satranç Turnuvası' düzenlenecek.

'Adam Olacak Çocuklar' Satranç Turnuvasında Yarışacak, System.String[]

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek turnuvada 8 yaşından 16 yaşına kadar, 4 grup halinde yaklaşık 400 sporcu yarışacak. Dereceye girenlerin ödüllerini Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Barış Manço ailesinin fertleri verecek.

Yarışmada 4 grubun birincisi olacak sporcu Fide Master(FM) unvanlı satranç şampiyonu Çağatay Burcu ile gösteri maçı yapacak. Tüm katılımcılara anı madalyası, kitap ve Barış Manço Müzesi giriş kartı hediye edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:36 Kaynak: Bültenler

Kadıköy, Barış Manço, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müjdat Gezen, Polis Aracına Binmeyip Kendi Aracıyla Adliyeye Gitti Son Dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Yeni Yılda Cepten İnternet Paylaşımı Ücretli Olacak Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a Soruşturmaya AK Parti'den İlk Yorum Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 14:30:48. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Adam Olacak Çocuklar' Satranç Turnuvasında Yarışacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]