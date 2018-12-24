'Adam Olacak Çocuklar' Satranç Turnuvasında Yarışacak

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek turnuvada 8 yaşından 16 yaşına kadar, 4 grup halinde yaklaşık 400 sporcu yarışacak. Dereceye girenlerin ödüllerini Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Barış Manço ailesinin fertleri verecek.

Yarışmada 4 grubun birincisi olacak sporcu Fide Master(FM) unvanlı satranç şampiyonu Çağatay Burcu ile gösteri maçı yapacak. Tüm katılımcılara anı madalyası, kitap ve Barış Manço Müzesi giriş kartı hediye edilecek.