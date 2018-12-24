'Adam Olacak Çocuklar' Satranç Turnuvasında Yarışacak
54 dakika önce
Kadıköy Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Barış Manço'nun 76'ıncı doğum gününe ithafen 5-6 Ocak 2019 tarihlerinde, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi Zübeyde Hanım Kokteyl Salonu'nda 'Adam Olacak Çocuk Satranç Turnuvası' düzenlenecek.
Bu yıl ikinci kez düzenlenecek turnuvada 8 yaşından 16 yaşına kadar, 4 grup halinde yaklaşık 400 sporcu yarışacak. Dereceye girenlerin ödüllerini Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ve Barış Manço ailesinin fertleri verecek.
Yarışmada 4 grubun birincisi olacak sporcu Fide Master(FM) unvanlı satranç şampiyonu Çağatay Burcu ile gösteri maçı yapacak. Tüm katılımcılara anı madalyası, kitap ve Barış Manço Müzesi giriş kartı hediye edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:36 Kaynak: Bültenler
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