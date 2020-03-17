Adam öldürmekten 18 yıl hapse mahkum edilen firari yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adam öldürmekten 18 yıl hapse mahkum edilen firari yakalandı - Son Dakika

Adam öldürmekten 18 yıl hapse mahkum edilen firari yakalandı

6 saat önce

Mersin'de jandarma ekipleri, hakkında kasten adam öldürme suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.

Adam öldürmekten 18 yıl hapse mahkum edilen firari yakalandı, System.String[]

Mersin'de jandarma ekipleri, hakkında kasten adam öldürme suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Atakent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik bölgede yaptığı çalışmalarda bir kişiden şüphelenerek, kimlik sordu. Şüpheli tarafından verilen kimlikteki fotoğrafın şahıs ile uyuşmadığını tespit eden ekipler, nüfus cüzdanının sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahsı gözaltına alan ekipler, jandarma karakoluna götürdü. Burada şahsın gerçek kimlik bilgileri üzerinden GBT sorgusunu yapan ekipler, şüphelinin 'kasten adam öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu ve arandığını tespit etti.


Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklandı. - MERSİN

Jandarma, Atakent, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: İran ve İspanya'da koronavirüsün sebep olduğu ölümler korkunç boyutlara ulaştı
Son Dakika: Çin'de, koronavirüs aşısının klinik deneylerinin yapılmasına onay verildi Koronavirüs, erkeklerde kadınlara oranla daha fazla ölüme neden oluyor! Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor İzmir Gıda mühendisleri odası: Koronavirüs gıdalarda üreyip çoğalamıyor         
14:10
UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor UEFA, koronavirüs salgını sonrası ülke liglerindeki liderleri şampiyon ilan etmeyi planlıyor         
12:04
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi         
11:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi Ankara Büyükşehir Belediyesi, kiracıların borçlarını 2 ay süreyle ertelendi         
11:28
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı         
10:58
CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz CHP'den korkutan koronavirüs raporu: Sağlık personeli ve yatak sayısı yetersiz         
10:16
Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti Kısa vadeli dış borç stoku Ocak'ta 123,6 milyar dolar olarak gerçekleşti         
10:15
Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum         
10:00
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi         
09:52
Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor Bilim Kurulu üyesi, korkutan rakamı paylaştı: Koronavirüs bir kişiden 625 kişiye bulaşabiliyor         
09:39
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı 93 kişinin öldüğü ABD'de koronavirüs korkusundan insanlar silah almaya başladı         
17:05
Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı         
12:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 21:02:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adam öldürmekten 18 yıl hapse mahkum edilen firari yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]