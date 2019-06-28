Son Dakika Haberleri: Adam öldürmekten 33 yıl hapis cezası olan katil yakalandı
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Adam öldürmekten 33 yıl hapis cezası olan katil yakalandı

1 saat önce

Balıkesir polisi, kasten adam öldürmek suçundan 33 yıl 11 ay hapis cezası olan şahsı düzenlediği operasyon ile yakaladı.

Adam öldürmekten 33 yıl hapis cezası olan katil yakalandı, System.String[]
Balıkesir polisi, kasten adam öldürmek suçundan 33 yıl 11 ay hapis cezası olan şahsı düzenlediği operasyon ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kasten öldürme suçundan 33 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.'yi yapılan operasyonla yakaladı. 07.05.2006 tarihinde Balıkesir 1. Sakarya Mahallesi Kıyı Sokak'ta H.A. isimli şahsı silahla öldüren ve bu olaydan dolayı kasten adam öldürme suçundan dolayı 33 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibinin yapmış olduğu operasyon sonrası yakalandı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:26 Kaynak: İHA
Balıkesir, 3. Sayfa
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