Adam, önce imam nikahlı eşini daha sonra ise karısının kardeşini bıçakladı - Son Dakika
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Adam, önce imam nikahlı eşini daha sonra ise karısının kardeşini bıçakladı

10.05.2022 09:05

İzmir'in Konak ilçesinde, iddiaya göre, imam nikahlı eşiyle tartışan adam önce karısını ardından da evde bulunan eşinin kardeşini bıçakladı. Olay yerinden kaçan şüpheli kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Dün gece saat 01.00 sıralarında Konak ilçesine bağlı Çimentepe Semtin 610 Sokak'ta iddiaya göre imam nikahlı oldukları öne sürülen Sergen Ö. ve Bengü B. henüz belirlenemeyen sebepten tartışmaya başladı.

ÖNCE KARISINI SONRA KARDEŞİNİ BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle Sergen Ö. imam nikahlı eşi Bengü B.'yi göğsünden bıçakladı. Daha sonra Sergen Ö. evde bulunan Bengü B.'nin kardeşi olduğu ileri sürülen Gizem Nur T.'yi de bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Bengü B.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Gizem Nur T.'nin sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.

GÖZALTINDA

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheli Sergen Ö. kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Bengü, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adam, önce imam nikahlı eşini daha sonra ise karısının kardeşini bıçakladı - Son Dakika


Son Dakika
09:05 Adam, önce imam nikahlı eşini daha sonra ise karısının kardeşini bıçakladı
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