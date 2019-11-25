Son Dakika › Dünya › Adam Schiff: Komite, Şükran Günü tatilinden sonra ilk raporunu sunacak - Son Dakika Dünya
Adam Schiff: Komite, Şükran Günü tatilinden sonra ilk raporunu sunacak
6 saat önce
ABD Temsilciler Meclisi'nin 31 Ekim'de tasarıyı kabul etmesiyle resmi olarak başlayan azil soruşturmasında komitenin, ilk raporunu Şükran Günü tatilinin ardından sunacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:40 Kaynak: DHA
ABD Temsilciler Meclisi'nin 31 Ekim'de tasarıyı kabul etmesiyle resmi olarak başlayan azil soruşturmasında komitenin, ilk raporunu Şükran Günü tatilinin ardından sunacağı açıklandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, 9 tanığın verdiği ifade ile ilgili bilgilerin toparlandığı ilk raporunu Şükran Günü tatilinin ardından yargı kuruluna sunacağını belirtti. Schiff, "660 nolu Meclis Kararı uyarınca, komiteler yargı kuruluna sunulacak olan kanıtları özetleyen bir rapor hazırlıyor. Bu rapor, kongrenin Şükran Günü tatilinin ardından sunulacak" ifadelerini kullandı.
Türkiye karşıtı tasarının Senato'da oylanmasını reddeden Lindsey Graham, kararının gerekçesini açıkladı İran'dan benzin zammı protestolarıyla ilgili 4 ülkeye tehdit: Sizi yok ederiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği üzerine Trump, Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkisinin incelenmesi için talimat verdi Trump, Bağdadi operasyonunda yaralanan köpeğe plaket ve madalya verdi