Son Dakika Haberleri: Adam Schiff: Komite, Şükran Günü tatilinden sonra ilk raporunu sunacak
Son Dakika Dünya Adam Schiff: Komite, Şükran Günü tatilinden sonra ilk raporunu sunacak - Son Dakika Dünya

Adam Schiff: Komite, Şükran Günü tatilinden sonra ilk raporunu sunacak

6 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi'nin 31 Ekim'de tasarıyı kabul etmesiyle resmi olarak başlayan azil soruşturmasında komitenin, ilk raporunu Şükran Günü tatilinin ardından sunacağı açıklandı.

Adam Schiff: Komite, Şükran Günü tatilinden sonra ilk raporunu sunacak, System.String[]

ABD Temsilciler Meclisi'nin 31 Ekim'de tasarıyı kabul etmesiyle resmi olarak başlayan azil soruşturmasında komitenin, ilk raporunu Şükran Günü tatilinin ardından sunacağı açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasını yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff, 9 tanığın verdiği ifade ile ilgili bilgilerin toparlandığı ilk raporunu Şükran Günü tatilinin ardından yargı kuruluna sunacağını belirtti. Schiff, "660 nolu Meclis Kararı uyarınca, komiteler yargı kuruluna sunulacak olan kanıtları özetleyen bir rapor hazırlıyor. Bu rapor, kongrenin Şükran Günü tatilinin ardından sunulacak" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:40 Kaynak: DHA
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