Son Dakika Haberleri: Adam Sevgilisinin Kendisini Aldatırken Yakaladı, İntikamını Herkese Açık Bir Şekilde Aldı...

Adam Sevgilisinin Kendisini Aldatırken Yakaladı, İntikamını Herkese Açık Bir Şekilde Aldı...

1 saat önce

Evine doğru yürüyen Duston Holloway'in hayal ettiği son şey kız arkadaşını başka bir erkekle yatarken bulmaktadır.

Evine doğru yürüyen Duston Holloway'in hayal ettiği son şey kız arkadaşını başka bir erkekle yatarken bulmaktadır. Ancak Duston, yatağından adamı kovmak yerine intikamını oldukça akıllı bir şekilde almayı tercih etmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:12 Kaynak: Youtube

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