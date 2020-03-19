Son Dakika › Spor › Adam Silver: 'Bu sezonun en azından bir kısmı kurtarılabilir...' - Son Dakika Spor
Adam Silver: "Bu sezonun en azından bir kısmı kurtarılabilir..."
6 saat önce
NBA Başkanı Adam Silver, korona virüs nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
NBA Başkanı Adam Silver, korona virüs nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
ABD basınına konuşan Silver, ligin ne zaman devam edeceğini bilmediğini ifade ederek, "Doğal olarak iyimser bir yaklaşım var. Bu, sezonun en azından bir kısmını kurtarabilir diye umuyorum. Ancak sağlık yetkililerin açıklamalarına göre planlamamızı yapacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:00
Son Dakika Mert Hakan Yandaş: "Alınan bu karara teşekkür ederiz" Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması: Kendisi gözlem altında Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Gonca Vuslateri'den olay yaratan tweet!