Adam Silver: "Bu sezonun en azından bir kısmı kurtarılabilir..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Adam Silver: 'Bu sezonun en azından bir kısmı kurtarılabilir...' - Son Dakika Spor

Adam Silver: "Bu sezonun en azından bir kısmı kurtarılabilir..."

6 saat önce

NBA Başkanı Adam Silver, korona virüs nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Adam Silver:

NBA Başkanı Adam Silver, korona virüs nedeniyle ertelenen liglerin ne zaman başlayacağıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.


ABD basınına konuşan Silver, ligin ne zaman devam edeceğini bilmediğini ifade ederek, "Doğal olarak iyimser bir yaklaşım var. Bu, sezonun en azından bir kısmını kurtarabilir diye umuyorum. Ancak sağlık yetkililerin açıklamalarına göre planlamamızı yapacağız" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Adam Silver, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:00 

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