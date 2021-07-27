Adam Smith, Yukatel Merkezefendi'de

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, Amerikalı skorer guard Adam Smith'i kadrosuna kattı.

Yukatel Merkezefendi Belediyesi, takıma transfer takviyelerine devam ediyor. Merkezefendi, son olarak Amerikalı skorer guard Adam Smith ile anlaşarak kadrosuna kattı. 1992 doğumlu, 1.85 metre boyundaki Amerikalı oyuncu 2016'da Georgia Tech'ten mezun oldu, 2017-18'de TBL'de 10 maça çıktı (17.5 sayı, 2.0 ribaund, 2.3 asist). Smith geçen sezona Yunanistan'ın Ionikos Nikaias takımında başladı (18.1 sayı), Polonya'nın Zielona Gra (11.5 sayı) takımında tamamladı. - DENİZLİ