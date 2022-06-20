Bayburt merkez Tuzcuzade Mahallesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrasında yaşlı adam ile bekçi arasında tartışma yaşandı.
Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. O esnada oradan geçen O.A., isimli 24 yaşındaki genç adam kavgayı ayırmaya çalıştı.
Bu sırada duruma öfkelenerek kavgaya müdahil olan O.A., cebinden çıkardığı bıçakla bekçiyi 3 yerinden bıçakladı.Yaralanan bekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli O.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı - Son Dakika