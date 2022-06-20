Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı - Son Dakika
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Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı

20.06.2022 17:54

Bayburt'ta yaşlı bir adam ile bekçi kavga etmeye başladı. O esnada kavgayı ayırmak için tartışmaya dahil olan 24 yaşındaki genç adam, cebinden çıkardığı bıçakla bekçiyi 3 yerinden bıçakladı. Yaralanan bekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bayburt merkez Tuzcuzade Mahallesinde maddi hasarlı trafik kazası sonrasında yaşlı adam ile bekçi arasında tartışma yaşandı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. O esnada oradan geçen O.A., isimli 24 yaşındaki genç adam kavgayı ayırmaya çalıştı.

BIÇAKLANAN BEKÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Bu sırada duruma öfkelenerek kavgaya müdahil olan O.A., cebinden çıkardığı bıçakla bekçiyi 3 yerinden bıçakladı.

Yaralanan bekçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüpheli O.A., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Bayburt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adam ve bekçi kavgaya tutuştu! Arya giren genç ise bekçiyi 3 yerinden bıçakladı - Son Dakika
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