Adam Voleybol çıkışını sürdürdü 1-3

Sigorta Shop Kadınlar 1. Lig'inde Gaziantep'i temsil eden Adam Voleybol, Kayseri deplasmanında hata yapmadı ve çok önemli bir galibiyete imza attı.

OSB Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya ev sahibi Turkuaz Seramik OSB Koleji iyi başladı ve ilk seti 25-22 kazandı. Çabuk toparlanan sarı lacivertliler ikinci seti 25-21 kazanarak durumu eşitledi. Üçüncü sette oyun hakimiyetini iyice eline alan Adam Voleybol bu seti ise 25-14 kazanarak öne geçti. Son sette daha rahat oynayan sarı lacivertliler bu seti 25-19 alarak maçı 3-1 kazandı.

Başkan Bilginsoy oyuncularını kutladı

Adam Voleybol Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy, karşılaşma sonrasında oyuncularını tek tek kutladı. Geriye düşmelerine rağmen oyundan kopmadıklarını dile getiren Hatice Bilginsoy, "Çok güzel bir karşılaşma oldu. Maç öncesinde ve sonrasında güzel görüntüler oluştu. Misafirperverliklerinden dolayı Kayseri takımı yöneticilerine ve Kayserili iş adamlarına teşekkür ediyoruz. Centilmence, saygı ölçüsünde bir maç izledik. Sporun tüm güzelliklerini Kayseri deplasmanında görmüş olduk. Tüm maçlarımızın böyle geçmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.

Adam Voleybol, 7. Hafta erteleme maçında Merinos Voleybol takımı ile 23 Aralık (Çarşamba) günü saat 14.00'de Talat Özkarslı Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. - GAZİANTEP