Adam Voleybol Play Off'ta - Son Dakika

Adam Voleybol Play Off'ta

29.03.2021 16:40
Adam Voleybol Play Off'ta, System.String[]

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde Gaziantep'i temsil eden Adam Voleybol, TED Ankara Kolejlileri 3-0 mağlup etti ve normal sezonun bitimine bir hafta kala play-off'u garantiledi.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Lig'inde Gaziantep'i temsil eden Adam Voleybol, TED Ankara Kolejlileri 3-0 mağlup etti ve normal sezonun bitimine bir hafta kala play-off'u garantiledi.

İlk kez mücadele ettiği Kadınlar 1. Lig'inde başarılı bir sezon geçiren sarı lacivertli takım, Gaziantep'in adını play-off'a yazdırmayı başardı. Talat Özkarslı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşamaya çok iyi başlayan Adam Voleybol, ilk seti 25-22 kazandı. İkinci sette de zorlanmayan sarı lacivertliler 25-13 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Son sette ise daha rahat oynayan sarı lacivertliler 25-19 kazanarak çok önemli bir galibiyete imza attı. Bu sonucun ardından galibiyet sayısını 13'e çıkarak Adam Voleybol adını play-off gruplarına yazdırdı.

İlk sezonda büyük başarı

Adam Voleybol ilk kez mücadele ettiği Kadınlar 1. Lig'inde başarılı bir sezon geçirdi. Sarı lacivertli takım ligin köklü birçok takımını geride bırakarak play-off gruplarında mücadele edecek. Bu hafta oynanacak son hafta maçlarının ardından federasyonun açıklayacağı program beklenecek.

Adam Voleybol sezonun son maçında kendi evinde Kayseri temsilcisi Turkuaz Seramik OSB Teknik Koleji ile Cumartesi günü 16.00'da karşılaşacak. - GAZİANTEP

Adam Voleybol Play Off'ta
Adam Voleybol Play Off'ta

Gaziantep, Play Off, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Adam Voleybol Play Off'ta - Son Dakika Spor


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