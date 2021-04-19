Adam Voleybol'un hedefi Sultanlar Ligi

Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Adam Voleybol'un kulüp başkanı Hatice Bilginsoy, 4 takım arasında oynanacak play-off finalinde başarılı olarak Gaziantep'i Sultanlar Ligi'nde temsil etmek istediklerini söyledi.

Bilginsoy, AA muhabirine, zorlu lig maratonunu geride bıraktıklarını ve play-off'a kaldıklarını ifade etti.

Bir üst lige çıkma mücadelesinde 3 play-off maçında da galibiyete uzandıklarını anımsatan Bilginsoy, şöyle konuştu:

"Önümüzde 3 maç daha var. Bu maçların zorlu geçeceğini biliyoruz. İyi konsantre olan, mücadeleden kopmayan takımların başarılı olacağını düşünüyoruz. Biz de hocamızın tecrübesi ve soğukkanlılığı, oyuncularımızın azmiyle başarılı olmak istiyoruz. Evet zor maçlar olacak. Aslında Sultanlar Ligi bize hem 3 maç kadar yakın, hem de 3 maç kadar uzak. Gaziantep'e bu gururu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız."

Ligin genellikle Ankara ve İstanbul arasında olduğunu belirten Bilginsoy, "Biz Gaziantep'i Sultanlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz. Çünkü bu lig Anadolu'da da yaygın olmalı. Şu an için ne yazık ki Anadolu'da böyle bir imkanı yok. İnşallah Gaziantep'in dualarıyla 26-28 Nisan tarihlerinde İzmir'deki maçlardan hak ettiğimiz sonuçları alırız." ifadelerini kullandı.