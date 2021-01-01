Adam Voleybol yeni yıldan umutlu - Son Dakika

Adam Voleybol yeni yıldan umutlu

01.01.2021 15:12
Adam Voleybol yeni yıldan umutlu, System.String[]

TVF Kadınlar Voleybol 1. Liginde ilk yarı maçları sona ererken, Adam Voleybol Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy sezonun ilk yarısını değerlendirerek yeni yıl mesajı verdi.

TVF Kadınlar Voleybol 1. Liginde ilk yarı maçları sona ererken, Adam Voleybol Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy sezonun ilk yarısını değerlendirerek yeni yıl mesajı verdi.

Kulüp Başkanı Hatice Bilginsoy, mesajında, "Yeni yılın insanlığa ve ülkemize öncelikle sağlıklı günler getirmesini temenni ediyorum. Yakınlarını kaybeden dostlarımıza baş sağlığı, hastalıkla mücadele edenlere acil şifalar diliyorum. Dünya karihinin çok önemli bir anına tanıklık ettiğimiz dönemden geçiyoruz. İleriki yıllarda Kitaplar bugün yaşananları uzun uzun yazacak. Acıları, zorlukları, ekonomik sıkıntıları, farkındalıkları çok olan bir yılı geride bırakıyoruz.

Almamız ve öğrenmemiz gereken çok dersler oldu. Sanırım en önemli kazancımız da bu oldu. Önceliklerimiz değişti. Bir yaş değil bir kaç yaş birden büyümek zorunda kaldık. Hazırlıksız yakalandık. Bu dönemden pandemiden önce ve pandemiden sonra diye bahsedeceğiz. Ekonomik anlamda sıkıntıları hep birlikte elbirliğiyle aşacağız. Yeter ki sağlık olsun. Biz ülke olarak zor zamanların, krizlerin insanlarıyız, gerçek kimliğimiz baskı altında iken ortaya çıkar. Bunları da elbette aşacağız. Yeni yılımız kutlu olsun ve 2021 yılı bütün insanlığa mutluluk getirsin. 2021 yılında, İnşallah ülkemizde artık kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin son bulduğu ve kadınahakettiği değerin verildiği bir surece gireriz" ifadeleri yer aldı.

"Ligi yeni tanıyoruz"

TVF Kadınlar Voleybol 1.Liginde ilk kez mücadele etiklerini hatırlatan Bilginsoy mesajında, "Fikstürün sağlıklı bir sekilde ilerlemediği ilk yarıda hem ligi tanıdık hem deeksiklerimizi gördük. Açıkçası ilk yarıda hastalık ve sakatlıklardan dolayı hiç bir maça tam kadro çıkamadık, hatta bazi maçlarda 7 kişiyle sahaya çıkmak zorunda kaldık. Liberomuzu smaçör olarak oynattığımız maç bile oldu.Ilk yarıyı yine de hedefe yakın pozisyonda bitirdiğimiz için umutluyuz. Ocak ayında takıma yapacağımız takviyelerle hem daha güçlü hale geleceğiz hem de kadro derinliği oluşturacağız. Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda görüşmelerimiz devam etmektedir. İnşallah Gaziantep şehrine yakışır bir takımla sezonu mutlu bir şekilde bitireceğiz. Bütün olumsuzluklara rağmen Hocamız Sn. Şükrü Çobanoğlu başta olmak üzere teknik ekibimize ve oyuncularımıza ilk yarıda, özellikle son maçlarda gösterdikleri özverili mücadele için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Adam Voleybol yeni yıldan umutlu

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Yeni Yıl, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adam Voleybol yeni yıldan umutlu - Son Dakika


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