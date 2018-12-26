Adam Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da adam yaralama suçundan aranması bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Adıyaman'da adam yaralama suçundan aranması bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıs tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezine yakın bir bölgede devriye görevi yaptıkları esnada durumundan şüphelendikleri B.K.'yı durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamalar sonucunda B.K.'nın adam yaralama suçundan arandığı tespit edildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan ve jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan B.K., Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Şahıs burada çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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