Son Dakika Haberleri: Adama Traore'den Beşiktaş mesajı!
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Adama Traore'den Beşiktaş mesajı!

2 saat önce

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı İstanbul'da 1-0 yenen Wolverhampton Wanderers'ın genç futbolcusu Adama Traore, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaşİstanbul'da 1-0 yenen Wolverhampton Wanderers'ın genç futbolcusu Adama Traore, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.


Galibiyeti değerlendiren Traore, "Bence tüm takım maç boyunca harika oynadı. Çok zor bir maç oldu. Tabii ki sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Kazanmamız çok önemliydi. Bu bizim ilk galibiyetimiz oldu ve bu ruhla devam etmemiz gerekiyor." sözlerini kullandı.


Beşiktaş taraftarları hakkında da konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Çok zorlayıcı bir taraftar vardı. Takımlarını çok iyi destekliyorlar. Ama bizim iki tercihimiz vardı. ya korkacaktık ya da savaşacaktık. Motive olmayı ve böyle bir kalabalığın önünde oynamayı severim. Sonuçta da böyle bir ortamda kazanmayı başardık." dedi.


Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:21 
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