Adama Traore'den Beşiktaş mesajı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ı İstanbul'da 1-0 yenen Wolverhampton Wanderers'ın genç futbolcusu Adama Traore, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Galibiyeti değerlendiren Traore, "Bence tüm takım maç boyunca harika oynadı. Çok zor bir maç oldu. Tabii ki sonuçtan dolayı çok mutluyuz. Kazanmamız çok önemliydi. Bu bizim ilk galibiyetimiz oldu ve bu ruhla devam etmemiz gerekiyor." sözlerini kullandı.



Beşiktaş taraftarları hakkında da konuşan 23 yaşındaki futbolcu, "Çok zorlayıcı bir taraftar vardı. Takımlarını çok iyi destekliyorlar. Ama bizim iki tercihimiz vardı. ya korkacaktık ya da savaşacaktık. Motive olmayı ve böyle bir kalabalığın önünde oynamayı severim. Sonuçta da böyle bir ortamda kazanmayı başardık." dedi.



