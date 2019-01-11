Adamın Kafasına Ağaç Dalı Düştü
1 saat önce
Çin'de parkta yürüyen adam ölümden döndü.
Çin
'de parkta yürüyen adam ölümden döndü. Talihsiz adamın kafasına ağaç dalı düştü. Aldığı darbenin etkisiyle yere yığılan yaralı adamın yardımına çevredekiler koştu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, o anlar kameraya böyle yansıdı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:06 Kaynak: İHA
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