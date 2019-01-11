Son Dakika Haberleri: Adamın Kafasına Ağaç Dalı Düştü

Adamın Kafasına Ağaç Dalı Düştü

1 saat önce

Çin'de parkta yürüyen adam ölümden döndü.

Çin'de parkta yürüyen adam ölümden döndü. Talihsiz adamın kafasına ağaç dalı düştü. Aldığı darbenin etkisiyle yere yığılan yaralı adamın yardımına çevredekiler koştu. Yaralı adam hastaneye kaldırılırken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
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