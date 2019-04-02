Son Dakika Haberleri: Adana 1 Oy Farkla Seçimi Kazandı

Adana 1 Oy Farkla Seçimi Kazandı

55 dakika önce

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 muhtar adayından biri olan İbrahim Uğurlu (38), mevcut muhtar Nevzat Garip'ten 1 fazla oy alarak seçimi kazandı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 muhtar adayından biri olan İbrahim Uğurlu (38), mevcut muhtar Nevzat Garip'ten 1 fazla oy alarak seçimi kazandı.

İlçede 4095 seçmeni bulunan Cumhuriyet Mahallesi'nde biri kadın 6 aday, muhtarlık için yarıştı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Cumhuriyet Mahallesi'nde 3434 kişi oy kullandı.Oylardan 3216'sı geçerli sayıdı. Adaylardan İbrahim Uğurlu 891, Nevzat Garip 890, Kemal Yılmaz 683, Habibe Uçar 358, Başer Yiğenoğlu 303, Fazıl Tekayak ise 91 oy aldı. Adaylardan İbrahim Uğurlu, kendisine en yakın oyu alan rakibinden 1 fazla oy alarak muhtarlığı kazandı. Halı yıkama işi ile uğraşan İbrahim Uğurlu, kendisine oy verenlere teşekkür etti. Seçimde 890 oy alan muhtar Nevzat Garip'in ise sonuca itiraz edeceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:38 Kaynak: DHA

Kozan, İbrahim Uğurlu, Cumhuriyet Mahallesi, Adana, Güncel
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