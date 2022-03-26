Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - Son Dakika
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Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı

26.03.2022 19:20

Adana'da bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın açılışı, kortej geçişiyle yapıldı.

Adana'da bu yıl 10. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın açılışı, kortej geçişiyle yapıldı.

Karnaval için kente gelen çok sayıda ziyaretçi, geleneksel korteje katılmak için İstasyon Meydanı'nda toplandı.

Çeşitli kostümler giyen ve portakal çiçeği temasına uygun aksesuarlar takan katılımcılar, karnavalı izleyenleri selamladı.

Kortej gruplarının bazıları güzergahtan üstü açık otobüsler ve traktörlerle geçti, katılımcılar da bando takımları ve müzik topluluklarının şarkıları eşliğinde eğlendi.

Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği kortej, Ziyapaşa Bulvarı ve Atatürk Caddesi'nde devam ettikten sonra töreninin yapılacağı Merkez Park'ta sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe belediye başkanları, karnavalın fikir öncüsü Ali Haydar Bozkurt ile sanat camiasından isimlerin alandaki gongu çalmasıyla karnaval başladı.

Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı
Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı

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Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı'nda açılış gongu çaldı Portakal Çiçeği Karnavalı stantları ziyaretçilerini ağırlıyor Portakal Çiçeği Karnavalı stantları ziyaretçilerini ağırlıyor

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana 10. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kortej geçişiyle başladı - Son Dakika


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