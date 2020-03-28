ADANA 100 YAŞINDAKİ 'YOGİ KAZIM' CİĞER VE KALP KONDİSYONU KORONAVİRÜSÜ BİTİRİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADANA 100 YAŞINDAKİ 'YOGİ KAZIM' CİĞER VE KALP KONDİSYONU KORONAVİRÜSÜ BİTİRİR - Son Dakika

ADANA 100 YAŞINDAKİ 'YOGİ KAZIM' CİĞER VE KALP KONDİSYONU KORONAVİRÜSÜ BİTİRİR

6 saat önce

ADANA'da, felçli ve yatalak hastalara uyguladığı tedavi yöntemiyle tüm dünyada tanınan ve 100 yaşında olmasına rağmen beden yaşının 38 olduğunu savunan Kazım Gürbüz, koronavirüse karşı insanların nasıl korunacağını ve nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı.

ADANA'da, felçli ve yatalak hastalara uyguladığı tedavi yöntemiyle tüm dünyada tanınan ve 100 yaşında olmasına rağmen beden yaşının 38 olduğunu savunan Kazım Gürbüz, koronavirüse karşı insanların nasıl korunacağını ve nasıl beslenmesi gerektiğini anlattı. Gürbüz, "Evde yapılacak olan sporla, insanların ciğer ve kalbi koronavirüse karşı dirençli hale gelecek. Her şey beyin ve ruhta başlar, ruh insanların bedenini tedavi eder, böylelikle hastalıklardan tüm insanlık kurtulur" dedi.

Kendi sistemi YOKA (Yogi Kazım'ın harfleri) ile bugüne kadar felçlilerden MS hastalarına, omurilik problemlerinden kas problemlerine birçok kişiye şifa dağıtan Kazım Gürbüz, koronavirüs salgınına karşı Adana'daki çiftliğinde tehdidin geçmesini beklemeye başladı. Kimlik yaşının 100, beden yaşım 38 olduğunu savunan Gürbüz, "İnsanları koronavirüsten beden ve ruh sağlığı koruyacak. Bilim insanlarımız bu virüsün ciğerle ilgili olduğunu söylüyor. İnsanlar beden ve ruhlarını tanımadığı için ruh ve bedenlerini geliştiremiyor. Topluma göstereceğim hareketleri herkes evde yapsın, bu tekniğimle ciğer ve kalp kondisyonları gelişecek ve salgınlara karşı dirençli olacaklar. Virüsü ruh yenecek, ruhu da beden besleyecek ve bu hastalıkları yenecek. Ayrıca zeytin ve zeytinyağı son derece önemli, her öğünde mutlaka tüketilmedir. Her derde deva olan bu besin, insanlığın her döneminde büyük önem taşımıştır" dedi.

'İLAÇ TEDAVİSİ YETERLİ OLMAYACAK'

Haberlerden gelişmeleri takip ettiğini belirten Gürbüz, şunları söyledi:

"Bilim insanları bu virüse karşı ilaç tedavisi geliştirmeye çalışıyor. İlaç tedavisi yeterli olmayacak, tıp bilimine saygım sonsuz ama Yogi Kazım'ın teknikleri bu hastalıklardan kurtulmada en büyük etken olacak. 1953 yılından beri benim çalışmalarımı bütün dünya yakından takip etti. Birçok devlet insanı ve kralla arkadaşlık yaptım, onların beden bakımlarını yaptım. Unutmayın, bilim insanları hastalıkların tedavisini uygular, ama ruh tedavi eder. Ben şu anda 100 yaşındayım ama benim yaptığım sporu birçok kişi yapamaz, ben beden ilmini öğrendim. Bütün sırlar insanın bedeninde, sayısını bilemediğim insanlara bakım yaptım. Virüs bulaşan hastalar genellikle kronik rahatsızlığı olan kişiler, ben onların kronik ciğer ve kalplerini güçlendirecek sistemi gösteririm, zaten bu iki organ iyileşirse virüste ortadan kalkar."

'FUTBOLCULAR DA YAKALANIYOR'

Dünyaca ünlü futbolcuların da koronavirüse yakalandığını hatırlatan Gürbüz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir örnek verelim, dünyaca ünlü futbolcular belli bir zamandan sonra yeteneklerini kaybediyor. O özelliklerini vücutları kapatıyor. Benim tekniğimle o kapanan özellikleri tekrar açılarak emirlerine veriliyor. Kanser diye iç organlarımın yarısı alındı; sağ ve sol böbrek bezlerim, pankerasımın yarısı, dalak ve safra kesem yok. Trafik kazası sonucu belim kırıldı, boyum 20 santim kısa ama ben ruhumun başka uzuvlarıyla kendimi sağlıklı tutuyorum. Hastalıklar vücutların zafiyetinden dolayı geliyor, kalp ve ciğer olursa mesele yok."

Gürbüz, daha sonra kendi tekniği olan hareketleri göstererek insanların bu hareketleri evde uygulamasını istedi.

BAŞARILARLA DOLU HAYAT

1968'de Suudi Arabistan Kralı İbn-i Suud, 1984 yılında Fildişi Sahilleri Cumhurbaşkanı Felix Houphouet ve tedavi ettiği birçok ünlü kişinin kendisine inanılmaz imkanlar sağladığını kaydeden Gürbüz, dünyada birçok devlet başkanı tarafından tanındığını sözlerine ekledi.

ADANA 100 YAŞINDAKİ 'YOGİ KAZIM' CİĞER VE KALP KONDİSYONU KORONAVİRÜSÜ BİTİRİR

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:52 Kaynak: DHA

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ŞU AN BURADASINIZ: ADANA 100 YAŞINDAKİ 'YOGİ KAZIM' CİĞER VE KALP KONDİSYONU KORONAVİRÜSÜ BİTİRİR - Son Dakika
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