Son Dakika Haberleri: Adana 11'inci Kattan Düşen Kadın Öldü

Adana 11'inci Kattan Düşen Kadın Öldü

1 saat önce

11'inci kattan düşen kadın öldüAdana'da 32 yaşındaki Aydan Toplar, ziyarete gittiği ablasının oturduğu rezidansın 11'inci kattaki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

11'inci kattan düşen kadın öldü

Adana'da 32 yaşındaki Aydan Toplar, ziyarete gittiği ablasının oturduğu rezidansın 11'inci kattaki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aydan Toplar, ablası Sultan Zorlu'nun oturduğu rezidanstaki daireye misafir olarak geldi. Genç kadın, iddiaya 11'inci kattaki dairenin penceresinden bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Toplar, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Aydan Toplar kurtarılamadı. Aydan Toplar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:19 Kaynak: DHA

Adana, Güncel
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