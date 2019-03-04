Adana 11 Kattan Düşen Aydan Öldü Ek Fotoğraf
20 dakika önce
11'inci kattan düşen Aydan öldüCan ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da Aydan Toplar (32), ziyarete gittiği ablasının oturduğu sitedeki binanın 11'inci katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
11'inci kattan düşen Aydan öldü
Can ÇELİK- Nuri PİR/ADANA, (DHA
)- ADANA'da Aydan Toplar (32), ziyarete gittiği ablasının oturduğu sitedeki binanın 11'inci katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.
Olay, dün merkez Seyhan
ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aydan Toplar, ablası Sultan Zorlu'nun oturduğu sitedeki daireye misafir olarak geldi. Toplar, iddiaya 11'inci kattaki dairenin penceresinden bilinmeyen bir nedenle düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Toplar, Seyhan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Aydan Toplar kurtarılamadı. Toplar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:29 Kaynak: DHA
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