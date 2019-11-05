Son Dakika Haberleri: Adana 13'üncü adana uluslararası tarım, sera ve bahçe fuarı kapılarını açtı
Son Dakika Güncel Adana 13'üncü adana uluslararası tarım, sera ve bahçe fuarı kapılarını açtı

Adana 13'üncü adana uluslararası tarım, sera ve bahçe fuarı kapılarını açtı

6 saat önce

13'üncü Adana Uluslararası Tarım, Sera ve Bahçe Fuarı kapılarını açtıADANA'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarım, Sera ve Bahçe Fuarı, 250 firmanın katılımıyla açıldı.

13'üncü Adana Uluslararası Tarım, Sera ve Bahçe Fuarı kapılarını açtı

ADANA'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Uluslararası Tarım, Sera ve Bahçe Fuarı, 250 firmanın katılımıyla açıldı.

Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi, oda ve borsaların katkılarıyla düzenlenen 13'üncü Adana Uluslararası Tarım, Sera ve Bahçe Fuarı'nın açılış töreni TÜYAP Uluslararası Fuar Alanı'nda yapıldı. Açılışa katılan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, tarımın kent ekonomisinin lokomotifi olduğuna belirterek, Adana, geçtiğimiz yıl 9,7 milyar liralık tarımsal üretim değeriyle Türkiye tarımının başkenti olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Ülke ekonomisine sağladığımız bu katkının sürdürülebilir olması, hiç kuşkusuz doğrularımızı çoğaltmaktan, eksiklerimizi gidermekten ve yanlışlarımızı düzeltmekten geçiyor dedi.

Valilik olarak üreticilerin her türlü sornuyla yakından ilgileneceklerini kaydeden Vali Demirtaş, başlatılan tarıma dayalı ihtisas OSB projeleriyle Adana'nın tarım potansiyelini daha da yükseğe çıkaracaklarını kaydetti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Çukurova'nın dünyanın en önemli üç ovasından biri olduğuna dikkat çekerek, 'Bundan 50 yıl sonra bile dünyadaki en önemli şey verimli toprak ve su olacaktır. Nüfus arttıkça, insanların yemek ihtiyacı oldukça üretmek gerekecektir. Türkiye kendi kendine yeten ender ülkelerden bir tanesiyken, ülke tarımı hak ettiği yerde değil. Belediye olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte üreticiyi destekleyen, gerektiğinde kendi tohumunu üreten, ihraç edilen ürünlerin sınırdan dönmesini engelleyen önemli laboratuvarları açan bir belediye olacağızö diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol, fuarın açılış kurdelesini kestikten sonra sektör temsilcilerinin stantlarını gezerek ürünleri inceledi. Kentte 250 katılımcıyla kapılarını açan fuarı, 16 ülkeden 300 kişilik yurt dışı alım heyeti ziyaret edecek. Modern tarım ve bahçeciliğin ihtiyaç duyduğu her türlü donanım ve teknolojiye ulaşabilecek fuarda 8 Kasım'da 9. Geleneksel Bal Yarışması gerçekleştirilecek. Fuar, 9 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Adana 13'üncü adana uluslararası tarım, sera ve bahçe fuarı kapılarını açtı

Bahçe, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:00 Kaynak: DHA
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