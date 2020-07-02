ADANA 2 kızını öldürüp intihar eden babanın cenazesini, olay sırasında kaçıp kurtulan oğlu aldı - Son Dakika

ADANA 2 kızını öldürüp intihar eden babanın cenazesini, olay sırasında kaçıp kurtulan oğlu aldı
2 kızını öldürüp intihar eden babanın cenazesini, olay sırasında kaçıp kurtulan oğlu aldı (2)YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLERKozan ilçesinde tartıştığı Kader (22) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle öldürüp, eşi Zahide'yi (40) de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar eden Fatih Cengiz ile...
2 kızını öldürüp intihar eden babanın cenazesini, olay sırasında kaçıp kurtulan oğlu aldı (2)
YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER
Kozan ilçesinde tartıştığı Kader (22) ve Hüsne Cengiz'i (20) av tüfeğiyle öldürüp, eşi Zahide'yi (40) de yaraladıktan sonra aynı silahla intihar eden Fatih Cengiz ile kızlarının cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndan alındıktan sonra Kozan ilçesine getirildi. Baba Fatih Cengiz ile kızları Kader ve Hüsne Cengiz, Evşen Sokak'taki evlerinde helallik alınmasının ardından Ağlıboğaz Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. 2 kız kardeş, yan yana defnedildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 14:30 Kaynak: DHA
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