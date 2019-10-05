Adana 2'nci kattan düşen genç kız, ağır yaralandı

2'nci kattan düşen genç kız, ağır yaralandı

ADANA'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede oturan Duygu G. (25), pencereden aşağı düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2'nci katında arkadaşlarıyla birlikte yaşayan Duygu G., henüz bilinmeyen bir nedenle pencereden bir otomobilin üzerine düştü. Gürültüye uyanıp, yaralı halde yatan Duygu G.'yi gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Duygu G., ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.