Adana 2019'u muhteşem bir görüntüyle uğurladı - Son Dakika

Bir hafta boyunca devam eden şiddetli yağışlar yüzünden sel felaketine maruz kalan Adanalılara güneş yılın son gününde yüzünü gösterdi. Kış güneşi ile içi ısınan Adanalılar, akşam üzeri Merkez Cami ve Seyhan Nehri'nde oluşan kartpostallık manzara karşısında adeta mest oldu.



Adana, 2019 yılının son gününü görülmeye değer bir manzara ile kapattı. Akşam saatlerinde bulutların ardından batışa geçen güneş, Merkez Cami ve Seyhan Nehri'ni adeta kızıla boyadı. Bir ressamın fırça darbeleri ile oluşturduğu tablodan farksız görüntü sergileyen gün batımı, izleyenlerin yüreğini ısıttı.



Bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar, Adana'da sel felaketine yol açtı. Şehir 57 yıllık yağış rekoru kırarken, metrekareye 252 kilogram yağmur düştüğü bildirildi. Felaketin şokunu atlatmaya, yaralarını sarmaya çalışan Adanalılar, senenin son gününü güneşli ve güzel bir havada geçirerek teselli buldu. - ADANA