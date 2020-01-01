Adana 2019'u muhteşem bir görüntüyle uğurladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana 2019'u muhteşem bir görüntüyle uğurladı - Son Dakika

Adana 2019'u muhteşem bir görüntüyle uğurladı

6 saat önce

Bir hafta boyunca devam eden şiddetli yağışlar yüzünden sel felaketine maruz kalan Adanalılara güneş yılın son gününde yüzünü gösterdi.

Adana 2019'u muhteşem bir görüntüyle uğurladı, System.String[]

Bir hafta boyunca devam eden şiddetli yağışlar yüzünden sel felaketine maruz kalan Adanalılara güneş yılın son gününde yüzünü gösterdi. Kış güneşi ile içi ısınan Adanalılar, akşam üzeri Merkez Cami ve Seyhan Nehri'nde oluşan kartpostallık manzara karşısında adeta mest oldu.


Adana, 2019 yılının son gününü görülmeye değer bir manzara ile kapattı. Akşam saatlerinde bulutların ardından batışa geçen güneş, Merkez Cami ve Seyhan Nehri'ni adeta kızıla boyadı. Bir ressamın fırça darbeleri ile oluşturduğu tablodan farksız görüntü sergileyen gün batımı, izleyenlerin yüreğini ısıttı.


Bir haftadır devam eden şiddetli yağışlar, Adana'da sel felaketine yol açtı. Şehir 57 yıllık yağış rekoru kırarken, metrekareye 252 kilogram yağmur düştüğü bildirildi. Felaketin şokunu atlatmaya, yaralarını sarmaya çalışan Adanalılar, senenin son gününü güneşli ve güzel bir havada geçirerek teselli buldu. - ADANA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Babasını ziyaret etmek istedi, yediği dayak sonrası hafızasını kaybetti
Fransız kazları ile çiftlik kurdu, 300 bin lira gelir hedefliyor Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik

Son Dakika Haberleri
15:51 Millî Savunma Bakanı Akar ve Komuta Kademesi Yeni Yıla Birlikleri Ziyaret Ederek Girdi-1 - Son Dakika
15:51 SURİYELİ ESKİ SAVAŞ PİLOTU VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞ - Son Dakika
15:50 Gürbulak Sınır Kapısı'nda TIR'ın yakıt deposunda 86,5 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
15:47 Bismil Belediyesi'nden esnafa yeni yıl hediyesi - Son Dakika
15:46 Diyarbakır'dan Kanal İstanbul Projesine destek - Son Dakika
15:00 Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Son Dakika
14:36 Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 15:54:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana 2019'u muhteşem bir görüntüyle uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]