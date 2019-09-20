Son Dakika Haberleri: Adana-23. uluslararası karacaoğlan aşıklar bayramı kutlandı
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Adana-23. uluslararası karacaoğlan aşıklar bayramı kutlandı

1 saat önce

23. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı kutlandı23. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı, Karacaoğlan'ın doğup büyüdüğü Adana'nın Feke ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

23. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı kutlandı

23. Uluslararası Karacaoğlan Aşıklar Bayramı, Karacaoğlan'ın doğup büyüdüğü Adana'nın Feke ilçesi Gökçeli Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Feke Kaymakamlığı ve Feke Belediyesi ortaklığında Karacaoğlan'ın doğup büyüdüğü Feke Gökçeli Mahallesi'nde düzenlenen programa Kaymakam Mehmet Rıdvan Doğan, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, aşıklar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Gökçeli Mahallesi meydanına Feke Belediyesi tarafından yaptırılan Karacaoğlan Heykeli'nin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra sahneye çıkan Türkiye'nin birçok yerinden programa gelen aşıklar tarafından Karacaoğlan türküleri söylendi. Gelen misafirlere sıkma ayran ikramında bulunuldu.

Adana-23. uluslararası karacaoğlan aşıklar bayramı kutlandı

Aşıklar Bayramı, Karacaoğlan, Adana, Feke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:27 Kaynak: DHA
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