Son Dakika Haberleri: Adana 28 yıldır istenen köprü yapıldı
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Adana 28 yıldır istenen köprü yapıldı

7 saat önce

28 yıldır istenen köprü yapıldıCEYHAN Belediyesi, uzun yıllardır dere yatağından geçerek evine ulaşabilen Neriman Karagöz'ün yardım çağrısına ulaştı.

28 yıldır istenen köprü yapıldı

CEYHAN Belediyesi, uzun yıllardır dere yatağından geçerek evine ulaşabilen Neriman Karagöz'ün yardım çağrısına ulaştı. Karagöz'ün evinin önüne demir köprü yapıldı.

İsalı Mahallesi'nde hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Neriman Karagöz, evinin önündeki dere yatağından geçmek zorunda kaldığını belirterek, uzun yıllardır köprü yapılması için çağrıda bulundu. İsteği bir türlü gerçekleşmeyen Karagöz, Ceyhan Belediyesi'ne dilekçe verdi. Belediye ekipleri, Karagöz'ün evinin önüne demir köprü yaptı. 5 çocuk annesi Neriman Karagöz, Çocuklarım okula giderken dere yatağından geçemiyordu. Ahırım dere yatağının diğer tarafında. Hayvanlarıma yem vermek için dere yatağına girmek zorunda kalıyordum. Çocuklarımı okula götürmek için kucağıma alıp, çamurun içine giriyordum. 28 yılımı çamurun içinde geçirdim. Belediye başkanlarına dilekçe yazdım, yardım istedim. Hepsi geldi, fotoğraf çekip çekip gittiler. İlk kez bir belediye başkanı sesimi duydu. Artık çocuklarım okula gitmek için dereye girmek zorunda kalmayacak. Çok şükür rezilliğimiz son buldu dedi.

Adana 28 yıldır istenen köprü yapıldı

Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:39 Kaynak: DHA
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