Adana 3 Milyon Liralık Dolandırıcılık İddiasıyla, Eski Çalışanını ve Eşini Kaçırdı

3 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla, eski çalışanını ve eşini kaçırdıAdana'da tekstil ve inşaat işiyle uğraşan M.Ç., kendisini 3 milyon lira dolandırdıklarını iddia ettiği eski çalışanı Ç.K. ve eşi S.K.'yi minibüsle kaçırdı.

3 milyon liralık dolandırıcılık iddiasıyla, eski çalışanını ve eşini kaçırdı



Adana'da tekstil ve inşaat işiyle uğraşan M.Ç., kendisini 3 milyon lira dolandırdıklarını iddia ettiği eski çalışanı Ç.K. ve eşi S.K.'yi minibüsle kaçırdı. Polis, kaçırılan Ç.K ve eşi S.K.'yi kurtardı, M.Ç. ve kendisine yardım eden 8 kişiyi gözaltına aldı.



Olay, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da tekstil ve inşaat işi yapan M.Ç., bir süre yanında çalışan Ç.K.'nin iddiaya göre kendisini 3 milyon lira dolandırdığını fark etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan M.Ç.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatıldı, ancak şüpheli bulunamadı.



Bir süre sonra Ç.K.'nin Adana'da olduğunu öğrenen M.Ç., yanına 8 arkadaşını alıp kente geldi. Ç.K ve eşi S.K.'yi kargo şirketi önünde gören M.Ç. ve arkadaşları, çifti minibüse zorla bindirerek kaçırdı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis, kent genelinde alarma geçti. Minibüsün geçiş güzergahlarında tedbir alan polis, aracı Mithat Özsan Bulvarı'nda durdurdu. Araç içinde bulunan Ç.K ve eşi S.K. kurtarılırken, M.Ç. ve arkadaşları gözaltına alındı. İş adamı M.Ç., Kaçırılma olayı yok, bu kişiler benim 3 milyon liramı dolandırdı. Her yere şikayet dilekçesi bıraktık dedi. Çift ve şüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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