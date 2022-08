Sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga kamerada

ADANA - Adana'da bir grup şahsın 2 kişiyi dövmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla anbean görüntülendi

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Mavi Bulvar'da bir pastane çalışanları olduğu öne sürülen şahıslar, yoldan geçen motosikletli olduğu iddia edilen iki şahıs ile önce tartıştı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar araya girmeye tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak taraflar bir türlü sakinleşmeyince Mavi Bulvar'da yol ortasında pastane çalışanı bir çok kişi iki kişiye yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yoldan geçen vatandaşların araya girmek istemesine rağmen iki genç dakikalarca dayak yedi. Bir süre sonra gençler araya giren vatandaşlar sayesinde dayak yemekten kurtuldu. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından an be an görüntülendi.