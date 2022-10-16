Adana haber: Adana'da otomobil sulama kanalına düştü, sürücü halatla kurtarıldı - Son Dakika
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Adana haber: Adana'da otomobil sulama kanalına düştü, sürücü halatla kurtarıldı

16.10.2022 15:35

Adana haberler... - Adana'da otomobil sulama kanalına düştü, sürücü halatla kurtarıldı Adana'da bir otomobil sulama kanalına düştü.

- Adana'da otomobil sulama kanalına düştü, sürücü halatla kurtarıldı

ADANA - Adana'da bir otomobil sulama kanalına düştü. Kullandığı aracın tavanına çıkan sürücü halat yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, merkez Çukurova ilçesine bağlı Mavi Bulvar'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Ceviz kullandığı 01 SU 036 plakalı otomobiliyle ilerlediği esnada plakası bilinmeyen bir araç tarafından sıkıştırıldı. Ceviz, o araca çarpmamak için ani fren yapınca aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Aracın camını açan Mehmet Ceviz, otomobilin tavanına çıktı. Ardından vatandaşlar halat atarak sürücüyü sulama kanalından çıkarttı.

Mehmet Ceviz, kazada her hangi bir yara almadan kurtuldu.

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana haber: Adana'da otomobil sulama kanalına düştü, sürücü halatla kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana haber: Adana'da otomobil sulama kanalına düştü, sürücü halatla kurtarıldı - Son Dakika
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