Aracında boğazından defalarca bıçaklanan taksi şoförü yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Aracında boğazından defalarca bıçaklanan taksi şoförü yaşamını yitirdi

22.10.2022 21:52

Adana'nın Pozantı ilçesinde taksi durağında aracının içerisinde beklerken husumetli olduğu şahıs tarafından defalarca boğazından bıçaklanan taksi şoförü hayatını kaybetti.

Pozantı ilçesinde ticari taksi durağında aracının içerisinde bekleyen Niyazi Dinç ile husumetli olduğu öğrenilen Y.Ö. tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Niyazi Dinç araç içerisinde husumetlisi Y.Ö. tarafından defalarca boğazından bıçaklanacak öldürüldü.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Katil zanlısı şahıs bıçaklı saldırı sonrasında olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Niyazi Dinç'in öldüğünü tespit etti. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Zafer Koz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ardından öldürülen taksi şoförünün cenazesi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Adana 3. sayfa: Adana'da taksi şoförü bıçaklanacak öldürüldü Adana 3. sayfa: Adana'da taksi şoförü bıçaklanacak öldürüldü Taksici tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü Taksici tartıştığı kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aracında boğazından defalarca bıçaklanan taksi şoförü yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:01 Başakşehir'i Rossi'nin şık golüyle geçen Fenerbahçe liderliğe yükseldi
21:33 Aracında boğazından defalarca bıçaklanan taksi şoförü yaşamını yitirdi
20:58 İngiliz gelinin ortalığı karıştıran talepleri damadı kaçırdı
21:00 Başkaşehir maçındaki pozisyon Fenerbahçe taraftarını çıldırttı: Bunu da GS TV'de yayınlayın
20:51 Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan seçimlerin ikinci tura kalması durumunda sergileyecekleri tavrı açıkladı
20:42 Jorge Jesus'un Başakşehir maçındaki sol bek tercihi Fenerbahçeli taraftarları kızdırdı
19:52 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City üst üste 2 galibiyetini aldı
19:20 Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin saldırısı sonrası kaçtılar
19:12 3 otomobilin birbirine girdiği feci kaza! Ölü ve çok sayıda yaralı var
16:45 AK Partili Mahir Ünal'ın sözlerine İYİ Parti cephesinden tepki geldi: Cumhuriyet ilelebet yaşayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2022 22:14:24. #1.12#
SON DAKİKA: Aracında boğazından defalarca bıçaklanan taksi şoförü yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement