Adana 3. sayfa haberleri... Adana'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 16 yaralı - Son Dakika
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Adana 3. sayfa haberleri... Adana'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 16 yaralı

12.10.2022 09:56
Adana 3. sayfa haberleri... Adana'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 16 yaralı

Adana 3. sayfa haberi | Adana'da tekstil işçilerini taşıyan midibüsü kontrolden çıkarak devrildi.

Adana'da tekstil işçilerini taşıyan midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, tekstil işçilerini taşıyan Ercan A., kullandığı 01 S 2536 plakalı midibüsün hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri midibüs içerisinde sıkışan yaralılar çıkarttı. Çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan sürücü Ercan A. ve işçilerden İsa K.'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. - ADANA

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Sarıçam, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana 3. sayfa haberleri... Adana'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 16 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana 3. sayfa haberleri... Adana'da işçileri taşıyan midibüs devrildi: 16 yaralı - Son Dakika
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