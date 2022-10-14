Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada 925 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken 315 araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde 12 araca çeşitli maddelerden 19 bin 281 TL idari para cezası uygulanırken 4 araç trafikten men edildi. 12 farklı uygulama noktasında yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet fişek, ele geçirildi. Ayrıca uygulamada otogar, 32 iş yeri ve 17 park bahçe denetlendi. - ADANA

Kaynak: İHA

Tragger, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adana 3. sayfa haberleri: Kozan'da 'Huzur-Güven' uygulaması yapıldı - Son Dakika

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