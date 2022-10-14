Adana 3. sayfa haberleri: Kozan'da "Huzur-Güven" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Adana 3. sayfa haberleri: Kozan'da "Huzur-Güven" uygulaması yapıldı

14.10.2022 00:52
Adana 3. sayfa haberleri: Kozan'da "Huzur-Güven" uygulaması yapıldı

Gelen Adana haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kentin 12 farklı noktasında 20.00-23.00 saatleri arasında "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kentin 12 farklı noktasında 20.00-23.00 saatleri arasında "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi.

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada 925 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken 315 araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde 12 araca çeşitli maddelerden 19 bin 281 TL idari para cezası uygulanırken 4 araç trafikten men edildi. 12 farklı uygulama noktasında yapılan denetimlerde 1 adet ruhsatsız tüfek, 7 adet fişek, ele geçirildi. Ayrıca uygulamada otogar, 32 iş yeri ve 17 park bahçe denetlendi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Tragger, Kozan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana 3. sayfa haberleri: Kozan'da 'Huzur-Güven' uygulaması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana 3. sayfa haberleri: Kozan'da "Huzur-Güven" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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