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Adana 4 gündür kayıptı, cesedi bulundu

37 dakika önce

4 gündür kayıptı, cesedi bulunduAdana'nın Ceyhan ilçesinde 4 gün önce köprüden atlayarak intihar ettiği öne sürülen Fatma Efe'nin (38), cansız bedeni bulundu.

Adana 4 gündür kayıptı, cesedi bulundu, System.String[]

4 gündür kayıptı, cesedi bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 gün önce köprüden atlayarak intihar ettiği öne sürülen Fatma Efe'nin (38), cansız bedeni bulundu.

Geçtiğimiz 26 Ekim'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde iddiaya göre Fatma Efe, köprü korkuluklarına çıkarak Ceyhan Nehri'ne atladı. Çevredekiler durumu polise bildirildirirken, vatandaşların kurtarma girişimleri de akıntı nedeniyle başarısız oldu. İtfaiye ekipleri çevrede arama yaparken, sualtı arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına bugün katılan balıkçı Ramazan Kayırnal, Büyükmangıt Mahallesi, Cin Deresi mevkiinde Efe'nin cansız bedenini buldu. Durumun bildirilmesi üzerine sualtı ekipleri tarafından Efe'nin cansız bedeni Büyükmangıt Mahallesi'nde nehir kenarına çıkarıldı. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Fatma Efe'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ceyhan, Adana, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 06:37 Kaynak: DHA
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