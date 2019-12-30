Adana-4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana-4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi - Son Dakika

Adana-4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi

6 saat önce

4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi (2)'TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİRDİ'Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi (2)

'TEHLİKELİ SONUÇLARA YOL AÇABİLİRDİ'

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rana Dişel, İmamoğlu ilçesinde evlerine giren farelerden kurtulmak için dolap ve yataklarının altına zehir koyan 4 kişilik ailenin zehirlendiğini söyledi. Aile üyelerinin tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini, sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Dişel, yaşanan zehirlenmenin çok daha tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini, ailenin bu durumdan şanslı bir şekilde kurtulduğunu ifade etti.

RUHSATSIZ İLAÇTAN UZAK DURUN'

Ev ilaçlanmasından sonra havada kalan gazı soludukları için ailenin zehirlendiğini belirten Dişel, şöyle konuştu

Fare zehri adı altında birçok ilaç var. Bunlar bilinçsiz şekilde bazen bir pazarda ya da bakkalda satılıyor. Alan kişiler de duruma hakim olmadan, 'evi ilaçlarım ve sorunumdan kurtulurum' diye düşünüyor. Fakat bu durum çok tehlikelidir. Bazen insanlar ellerine bulaşmış bir ilaç kalıntısıyla bile zehirlenebiliyorlar. Ayrıca ortaya çıkan gazlar hemen kaybolmadığı için özellikle çocuklar ve yaşlılar bu gazı soludukları zaman etkileniyorlar. Bunlar çok tehlikeli zehirler. Tek bir tabletle bir tarım silosunu etkileyebilecek zehirler bunlar. Bu yüzden yetkili insanlar bunu kullanmalılar. Etiketsiz ve ruhsatsız ürünlerden uzak durmalılar. Herhangi bir yerden aldıkları fare zehrini kendi başlarına kullanıp ilaçlama yapmamalılar.?

Adana-4 kişilik aile, eve giren farelerden kurtulmak isterken zehirlendi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:34 Kaynak: DHA
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