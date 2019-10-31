Adana 45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

45 yıldır yaptığı tatlıdan günde 2 bin tane satıyor

Adana'da 45 yıldır tatlıcılık yapan Nihat Erçelik (62), müşterilerinin en çok tercih ettiği halka tatlıdan tanesi 1 liradan günde 2 bin tane satıyor.

Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'ndeki iş yerinde tatlı imalatı ve satışı yapan Nihat Erçelik, babasından kalma mesleği sürdürdüğü için mutlu olduğunu kaydetti. 45 senedir tatlıcılık yaptığını ve 1982'den beri aynı iş yerinde bulunduğu belirten Erçelik, halka tatlının kentle özdeşleştiğini söyledi.

Halka tatlının mesleğe özel sırları olduğunu dile getiren Erçelik tatlıyı hazırlarken Konya, Gaziantep, Adana unlarını karıştırıp, içine sevgilerini de katarak üretim yaptıklarını vurguladı. Kentteki insanların özellikle tatlıyı ayaküstü yemeyi çok sevdiğinin altını çizen Erçelik, Yaz-kış demeden yoğun bir talep var tatlıya. Tabi bunların başında halka tatlı geliyor. Tanesi 1 liradan günde yaklaşık 2 bin tane halka tatlı satıyoruz. Doğal şekerle üretiyoruz. Yapay hiçbir malzeme kullanmıyoruz. İnsanların gözü önünde üretim yapıyoruz dedi.

Halka tatlının asıl adının Süngül olduğunu ve Halep'ten geldiğini söyleyen Erçelik, zamanla bu tatlının Adana yöresinin tatlısı olarak benimsendiğini sözlerine ekledi.

ŞEKER HASTASIYIM AMA YİYORUM

Uzun yıllardır Erçelik'in iş yerinden halka tatlı yediğini söyleyen Gül Özcan ise şeker hastası olmasına rağmen halka tatlıdan vazgeçemediğini söyledi.

Kayseri'de öğrenim gördüklerini ve Adana'ya geldikleri her zaman burada halka tatlı yediklerini söyleyen Kübra ve Sümeyra Çakmak kardeşler ise halka tatlının Adanalılar için yerinin ayrı olduğunu ifade etti.