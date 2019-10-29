Son Dakika Haberleri: Adana 51 yıldır elek üretip satıyor
Son Dakika Güncel Adana 51 yıldır elek üretip satıyor

Adana 51 yıldır elek üretip satıyor

2 saat önce

51 yıldır elek üretip satıyorAdana'da 51 yıldır elekçilik yapan Yakup Özçağla (74), mesleğinin ölmeye yakın olduğunu ve artık eskisi gibi elek satışı yapamadıklarını söyledi.

51 yıldır elek üretip satıyor

Adana'da 51 yıldır elekçilik yapan Yakup Özçağla (74), mesleğinin ölmeye yakın olduğunu ve artık eskisi gibi elek satışı yapamadıklarını söyledi. Baba mesleğini devam ettiren Özçağla, Mesleğimizin ölmesini istemiyorum fakat zamana direnemediği gerçeğini de kabul etmek gerek dedi.

Merkez Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde Ahşapçılar Çarşı'ndaki iş yerinde oğluyla birlikte elek imalatı yapıp satan 51 yıllık usta Yakup Özçağla, mesleği oğluna öğrettiğini çünkü kendisinin de babasından devraldığını kaydetti. Usta-çırak ilişkisinin elekçilikte en önemli unsur olduğunu dile getiren Özçağla, İlerleyen yaşıma rağmen mesleğimden kopamadığım için oğlumun iş yerinde elek üretmeye devam ediyorum. Tabi bu zanaat zamanla popülaritesini kaybetti. Eskiden 200-300 elek satarken şimdi ise 20-30 tane satıyoruz dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle hayatın pratikleştiğini ve insanların hazır ürünlerle yaşamlarını sürdürdüklerini hatırlatan Yakup Özçağla, bundan dolayı ürünlerinin de eskisi gibi rağbet görmediğini belirtti. Satışlar azalsa da mesleğini ölene kadar devam ettireceğini söyleyen Özçağla, zaman zaman ham madde temininde sıkıntı çektiklerini, elek yapmak için kullandıkları telin Çin'den getirildiğini vurguladı. Oğlunun da mesleğini gelecek kuşaklara aktaracağına inandığını dile getiren Özçağla, şöyle konuştu

Mesleğimizin ölmesini istemiyorum fakat zamana direnemediği gerçeğini de kabul etmek gerek. Şimdilerde insanlar ekmeklerini, unlarını marketten alıyor. Teknolojiyle gelen yenilikler bu tür şeyleri bitirmiş oldu. Çerezciler, bazı fırınlar gibi yerler dışında pek elek alan olmuyor.

Adana 51 yıldır elek üretip satıyor

Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 10:02 Kaynak: DHA
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