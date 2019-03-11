Son Dakika Haberleri: Adana 6 Aylık Hasret Cankur Sayesinde Son Buldu

Adana 6 Aylık Hasret Cankur Sayesinde Son Buldu

31 dakika önce

6 aylık hasret CANKUR sayesinde son bulduAdana'da 6 ayın sonunda ziyaretine gelen engelli oğlu Ali Altınsu'ya (63), kendisi de engelli olduğu için merdivenleri inip kapıyı açamayan Durdu Altınsu (93), yardım istediği CANKUR ekipleri sayesinde oğluna kavuştu.

6 aylık hasret CANKUR sayesinde son buldu

Adana'da 6 ayın sonunda ziyaretine gelen engelli oğlu Ali Altınsu'ya (63), kendisi de engelli olduğu için merdivenleri inip kapıyı açamayan Durdu Altınsu (93), yardım istediği CANKUR ekipleri sayesinde oğluna kavuştu.

Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde üç katlı bir binanın ikinci katında kızı ve torunlarıyla yaşayan tekerlekli sandalyeye mahkum Durdu Altınsu'nun kapısı, kızı ve torunlarının olmadığı bir anda çaldı. 6 aydır görüşemediği, kendisi gibi engelli oğlu Ali Altınsu'nun ziyaretine geldiğini öğrenen Durdu Altınsu, merdivenler nedeniyle aşağıya inip evin dış kapısını açamayınca Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı CANKUR ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede eve gelen CANKUR ekipleri kapıyı açarak engelli anne-oğulun birbiriyle hasret gidermesini sağladı. Yaşlı kadın ve oğlu, CANKUR ekiplerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:34 Kaynak: DHA

Adana, Altınsu, Güncel
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