Adana 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, adana'da bulundu

6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu

Bilecik'teki evinden 6 gün önce Okula gidiyorum diye ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan G.T. (15), Adana'da polisin yaptığı çalışma sonucu tarım işçisi Gökhan K.'nin (31) evinde bulundu.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Bedi köyünde babaanne ve dedesiyle yaşayan lise öğrencisi G.T., iddiaya göre bir süre önce, sosyal medya uygulaması üzerinden Adana'da tarım işçiliği yapan Gökhan K. ile tanıştı. Burada sohbet etmeye başlayan ikili, Gökhan K.'nin okuma yazma bilmemesinden dolayı birbirlerine ses kaydı yollayarak konuşmayı sürdürdü. Gökhan K., bir süre sonra internet üzerinden sohbet ettiği G.T.'yi Adana'ya çağırdı. Annesi ve babasının çalışmasından dolayı babaannesi ve dedesiyle yaşayan G.T., 28 Kasım günü saat 07.30'da Okula gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Akşam olmasına rağmen G.T.'den haber alamayan babaanne ve dedesi, durumu çocuklarına bildirdi. Polise giden baba Ahmet T. ve anne Muazzez T., polise giderek kızları G.T. için kayıp başvurusunda bulundu. Bir televizyon programına da çıkan Ahmet ve Muazzez T., kızları G.T.'nin bulunması için çağrıda bulundu. Kızının en son internet üzerinden Adana'da yaşayan bir erkekle konuştuğunu gördüğünü söyleyen anne Muazzez T., kızının söz konusu kişinin yanında olabileceğini söyledi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İddialar üzerine G.T.'nin bulunması için harekete geçen Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, küçük kızın internet üzerinden konuştuğu Gökhan K.'yi Yüreğir ilçesine bağlı Yalnızca Mahallesi'nde gözaltına aldı. Ancak ekipler kız çocuğunu bulamadı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla G.T.'yi bulmak için Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı özel bir ekip kuruldu. Kısa sürede G.T.'nin, merkez Yüreğir ilçesi Yalnızlar köyünde Gökhan K.'ye ait barakada olduğunu saptayan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, söz konusu adrese baskın yaptı. 3 Aralık günü düzenlenen çalışmada ekip burada yaptığı arama sonucu kız çocuğunu buldu.

G.T. daha sonra emniyete getirilip, Çocuk Şube'ye teslim edildi. Gökhan K. de polis tarafından gözaltına alındı.

'KENDİ İSTEĞİMLE GİTTİM'

Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince ifadesi alınan G.T.'nin zanlı Gökhan K. ile uzun zamandır internet üzerinden konuştuklarını, annesinin bu durumdan haberi olduğunu ve Adana'ya kendi isteğiyle geldiğini söylediği öne sürüldü. Zanlının kendisine cinsel istismarda bulunmadığını belirten G.T.'nin sağlık muayenesinden geçmeyi reddettiği öğrenildi.

İKİ KERE EVLENMİŞ

Gözaltındaki Gökhan K.'nin daha önce biri Suriye uyruklu 2 kadınla ayrı zamanlarda internet üzerinden tanışıp evlendiği ve daha sonra iki evliliği de yürütemeyerek boşandığı iddia edildi. G.T.'yle de aynı yöntemle iletişim kuran Kelekçioğlu, emniyetteki ifadesinde kötü bir niyetinin olmadığını ve küçük kızın kendi isteğiyle yanına geldiğini söylediği öğrenildi.

Gökhan K.'nin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürerken, kızlarının bulunduğunu öğrenen Muazzez T. ve Ahmet T. çiftinin bugün Adana'ya geleceği ve polis ekipleri tarafından kızlarının kendilerine teslim edileceği bildirildi.