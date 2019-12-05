Son Dakika › Güncel › Adana 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, adana'da bulundu - Son Dakika
Adana 6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, adana'da bulundu
7 saat önce
6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu (2)ANNESİ TESLİM ALDIBilecik'teki evinden 6 gün önce Okula gidiyorum diye ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve dün Adana'da polisin yaptığı çalışma sonucu tarım işçisi Gökhan K.'nin (31) evinde bulunan G.T.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:33 Kaynak: DHA
6 gündür kayıp olan 15 yaşındaki kız, Adana'da bulundu (2)
ANNESİ TESLİM ALDI
Bilecik'teki evinden 6 gün önce Okula gidiyorum diye ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan ve dün Adana'da polisin yaptığı çalışma sonucu tarım işçisi Gökhan K.'nin (31) evinde bulunan G.T. (15), bugün Adana İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adana'ya gelen annesi Muazzez T.'ye teslim edildi. Kızını teslim alan anne çocuk şubeden çıkarken soruları yanıtsız bıraktı. Daha sonra G.T. ve annesi kendilerini bekleyen araca binerek, kentten ayrıldı.
Eski kız arkadaşını bayıltana kadar döven sanığın tahliye talebine ret! Güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye tekme tokat saldırdı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik davada Alparslan Kuytul tahliye edildi Tahliye edilen Alparslan Kuytul'un eşinden açıklama: Tüm mazlumlara kurtuluş diliyorum