ADANA 6 yaşındaki Eymen'e polisten hediye - Son Dakika

6 yaşındaki Eymen'e polisten hediye
ADANA'da, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında olan 6 yaşındaki Muhammet Eymen Kösedağ'a polis oyuncak araba hediye etti.
Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan Muhammet Eymen Kösedağ akşam ana haberleri izlediği sırada, polislerin koronavirüs salgınından dolayı evlerinden çıkamayan çocuklara polisin hediye getirdiğini gördü. Eymen Dedesi Cevdet Kösedağ'a (63) polislerin kendisinede hediye getirmesini söyledi. Bunun üzerine Cevdet Kösedağ, 112'yi arayarak polislerden torununa hediye getirmelerini rica etti. Bunun üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Eymen'e oyuncak polis arabası alarak evine gitti. Evinde bekleyen Eymen'e polisler getirdikleri oyuncağı verdi. Kafasına polis şapkası takarak, 'Özel Hareket' polis şarkısını söyleyen Eymen, gelen ekiplere teşekkür ederek hediyesini aldı. Ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını belirten Cevdet Kösedağ, "112'yi arayıp, durumu polislere bildirdik. Bizleri kırmayıp aldıkları hediyeyi evimize kadar getirdiler. Devletimiz çok güçlü, herşeye anında yetişiyor" dedi.