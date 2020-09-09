ADANA 7 yıl önce Zeynep'i öldüren katil zanlıları televizyon programına çıkmış - Son Dakika

7 yıl önce Zeynep'i öldüren katil zanlıları televizyon programına çıkmış

ADANA'da 2013'te 2 çocuk annesi Zeynep Söğüt'ü (22) öldürüp, valiz içine koyarak Pozantı ilçesindeki dere yatağına atan Ersin Yalçınkaya (46) ve ona yardım eden Savaş Sanatman(38) ile Nazlı Tuğulucan yakalandı. Şüphelilerden Savaş Sanatman'ın kayıp başvurusu yapılan Zeynep'i bulmak için televizyon programına konuk olarak katıldığı öğrenildi.

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