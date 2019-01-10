Adana 8 Gündür Kayıp Olan Gencin Cesedini Karayolu Görevlileri Buldu
1 saat önce
8 gündür kayıp olan gencin cesedini karayolu görevlileri bulduAdana'da 8 gün önce evinden ayrılıp geri dönmeyen 21 yaşındaki Akif Akın'ın cansız bedenini karayolunda temizlik yapan görevliler tarafından bulundu.
8 gündür kayıp olan gencin cesedini karayolu görevlileri buldu Adana
'da 8 gün önce evinden ayrılıp geri dönmeyen 21 yaşındaki Akif Akın'ın cansız bedenini karayolunda temizlik yapan görevliler tarafından bulundu.
İddiaya göre, 2 Ocak'ta evinde kahvaltı yaptıktan sonra ayrılan Akif Akın, bir daha geri dönmedi. 3 erkek kardeşin en küçüğü olan Akın'ın bulunması için ailesi kayıp polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Sabah
saatlerinde ise Adana- Osmaniye
D-400 karayolu kenarında temizlik yapan görevliler, refujda bir ceset gördü. Görevlilerin aramasıyla olay yerine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Cesedin üzerinde ise, kayıp başvurusunda bulunulan Akif Akın'a ait kimlik çıktı. Akın'ın cesedi ise kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:57 Kaynak: DHA
Elektrikler Kesilince Mum Yakıp Uyuyakalan Yaşlı Kadın, Evinin Yanışını Gözyaşlarıyla İzledi
İngiliz Polisi, Nişanlısını Rehin Alan Genci Kalbinden Vurdu! Olay Anı Kamerada
Gece Kulübünden Kovulan Genç Adam, İntikam Almak İçin Lüks Aracıyla Mekana Daldı! O Anlar Kamerada
Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak