Son Dakika Haberleri: Adana 8 Gündür Kayıp Olan Gencin Cesedini Karayolu Görevlileri Buldu

Adana 8 Gündür Kayıp Olan Gencin Cesedini Karayolu Görevlileri Buldu

1 saat önce

8 gündür kayıp olan gencin cesedini karayolu görevlileri bulduAdana'da 8 gün önce evinden ayrılıp geri dönmeyen 21 yaşındaki Akif Akın'ın cansız bedenini karayolunda temizlik yapan görevliler tarafından bulundu.

8 gündür kayıp olan gencin cesedini karayolu görevlileri buldu

Adana'da 8 gün önce evinden ayrılıp geri dönmeyen 21 yaşındaki Akif Akın'ın cansız bedenini karayolunda temizlik yapan görevliler tarafından bulundu.

İddiaya göre, 2 Ocak'ta evinde kahvaltı yaptıktan sonra ayrılan Akif Akın, bir daha geri dönmedi. 3 erkek kardeşin en küçüğü olan Akın'ın bulunması için ailesi kayıp polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Sabah saatlerinde ise Adana- Osmaniye D-400 karayolu kenarında temizlik yapan görevliler, refujda bir ceset gördü. Görevlilerin aramasıyla olay yerine gelen polisler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Cesedin üzerinde ise, kayıp başvurusunda bulunulan Akif Akın'a ait kimlik çıktı. Akın'ın cesedi ise kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:57 Kaynak: DHA

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