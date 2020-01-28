Adana 9 yaşındaki çocuğun cep telefonunu çalan kapkaççı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana 9 yaşındaki çocuğun cep telefonunu çalan kapkaççı tutuklandı - Son Dakika

Adana 9 yaşındaki çocuğun cep telefonunu çalan kapkaççı tutuklandı

6 saat önce

9 yaşındaki çocuğun cep telefonunu çalan kapkaççı tutuklandıADANA'da 9 yaşındaki Muhammet Ali A.'nın cep telefonunu alıp kaçan Sefa Çürük (30), çevre sakinleri tarafından yakalandı.

9 yaşındaki çocuğun cep telefonunu çalan kapkaççı tutuklandı

ADANA'da 9 yaşındaki Muhammet Ali A.'nın cep telefonunu alıp kaçan Sefa Çürük (30), çevre sakinleri tarafından yakalandı. Polise teslim edilen Çürük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. Sefa Çürük, sokakta cep telefonuyla konuşan Muhammet Ali A.'nın arkasından yaklaştı. Küçük çocuğun bir anlık dalgınlığından faydalanan Sefa Çürük, cep telefonunu alarak kaçtı. Durumu fark eden çevre sakinleri, Çürük'ün peşine düştü. Yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalanıp, etkisiz hale getirildi. Çağırılan polis ekiplerine teslim edilen Sefa Çürük, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü.

Yapılan araştırmada, Çürük'ün hırsızlık, yağma, yaralama, uyuşturucu kullanma ve temin etme, güveni kötüye kullanma, kapkaç suçlarından 20 suç kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sefa Çürük, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana 9 yaşındaki çocuğun cep telefonunu çalan kapkaççı tutuklandı

Muhammet Ali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:45 Kaynak: DHA
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