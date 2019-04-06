Adana Açılış Kurdelesini İnşaatta Çalışan İşçilere Kestirdi

Açılış kurdelesini inşaatta çalışan işçilere kestirdi Adana
'da, 49 yıllık kebapçı Süleyman Gökmen, şubesini açtığı restoranın kurdelasını çalıştırdığı işçilere kestirdi. Gökmen, daha sonra kendi eliyle pişirdiği kebapları, işçilerine ve ailelerine ikram etti.
1908 yılından beri Adana'da hizmet veren Tarihi Kazancılar Kebapçısı Süleyman Gökmen, yeni açtığı şubesinin inşaatında çalışan işçileri unutmadı. 1970 yılında Batman
'dan Adana'ya gelen ve bulaşıkçı olarak girdiği kebapçının patronu olan Gökmen, işyeri sayısını 4'e çıkarıp 150 kişiye iş imkanı sundu. Seyhan
ilçesi Necip Fazıl
Bulvarı üzerinde yeni şube açan Gökmen, işyerinin inşaattında çalıştırdığı işçilerini unutmadı. Kebapçının açılış kurdelasını çalıştırdığı işçilerine kestiren Gökmen, daha sonra ocağa geçip eliyle pişirdiği kebapları işçi ve ailelerine ikram etti. Gökmen'e teşekkür eden işçiler, Biz buranın boya, tesisat ve yıkım işlerinde çalıştık. Patronumuz bizi unutmadı, ilk açılışta bizi davet etti. Allah razı olsun, iyiki var dedi. İşletmeci Süleyman Gökmen ise, Geldiğimiz noktada en büyük destekçilerimiz beraber ekmek yediğimiz personelimiz. Onların hakkını ödemeyeyiz, emekleri olan restoranımızda yemeklerimizi yedik, açılışımızı yaptık. Birlikteliğimiz ömür boyu devam edecek diye konuştu.