Adana Adalet Sarayı 5 Nisan'da açılıyor - Son Dakika

Adana'da yeni adalet sarayının 5 Nisan'da açılacağı bildirildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı tarafından merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarında yaptırılan ve ülkemizin en büyük üçüncü adliyesi olan Adana Adalet Sarayı inşaatı tamamlandı.

16 bloktan oluşan Adana Adalet Sarayı binasında toplam 195 bin 157 metrekare kapalı alanda 196 Cumhuriyet Savcısı odası, 259 hakim odası, 181 mahkeme salonu, 1 yemekhane, 6 kafeterya, 430 kişilik konferans salonu, kütüphane, kuaför ve bebek bakım odası bulunuyor.

Yeni Adana Adalet Sarayında ilk etapta, Cumhuriyet Başsavcılığının tüm birimleri 5 Nisan Pazartesi gününden itibaren hizmet verecek.

Diğer birimler ise en kısa sürede faaliyete başlayacak. - ADANA