ADANA Adana'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

ADANA Adana'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü kutlandı

12.03.2021 16:25

Adana'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü kutlandıADANA'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Adana'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü kutlandı

ADANA'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nün 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhuğlar Mahallesi'ndeki Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda düzenlenen törene Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, İl Jandarma Komutanı Taşkın Keleş, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, milletvekilleri ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Okul öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Elban, ilk olarak törenin gerçekleşeceği konferans salonun önündeki Mehmet Akif Ersoy sergisini gezdi. Tören İstiklal Marşı'nın ardından Mehmet Akif Ersoy'un özgeçmişinin okunmasıyla başlandı. Programda konuşan Elvan, İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemde halkın büyük bir irade göstererek, kurtuluş mücadelesini başarıya ulaştırdığını söyledi.

'ALLAH, BU MİLLETE BİR DAHA İSTİKLAL MARŞI YAZDIRMASIN'

Mehmet Akif Ersoy'un ülke adına çok önemli bir değer olduğunu ve kalıcı eserlerle Türk Edebiyatı'na ivme kazandırdığını belirten Vali Elban, Ersoy'un İstiklal Marşı'nın seçildiği yarışmada verilen ödülü kabul etmemesinin ülkesine olan sevgisine dair küçük bir örnek olduğunu kaydetti. Ersoy'un "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözünü hatırlatan Vali Elban, 'Geçmişten günümüze canını seve seve feda etmiş tüm vatan evlatlarını, gururla söylediğimiz İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, bu milli mücadele de Anadolu'nun her köşesinde mücadele edip bu ülkenin bize vatan olarak bırakılmasında lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum " diye konuştu.

Konuşmalardan sonra kentteki okullar arası İstiklal Marşı Okuma Yarışması'nda birinci olan, Bilge Kağan İlkokulu öğrencisi Betül Nazerin Bilgin'e ve dereceye giren diğer öğrencilere hediyeleri Vali Elban tarafından takdim edildi. Tören, sanatçı grubu tarafından 'On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal' adlı oratoryonun sergilenmesiyle son buldu.

ADANA Adana'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü kutlandı
ADANA Adana'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü kutlandı
ADANA Adana'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü kutlandı
ADANA Adana'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü kutlandı

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Tören, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Adana'da İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika


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