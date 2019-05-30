ADANA Adana'da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 tutuklama
1 saat önce
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 tutuklamaAdana'da bir TIR'da yapılan aramada 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:19 Kaynak: DHA
Adana'da kaçak akaryakıt operasyonuna 2 tutuklama
Adana'da bir TIR'da yapılan aramada 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Nakliyeciler Sitesi içerisinde bir TIR'da kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı. Belirlenen yere giden polis, TIR'ın dorsesinde 10 tankta toplam, 10 bin 600 litre akaryakıt ele geçirdi. TIR'da bulunan Ayhan T. ve Fırat K. yakalandı.
Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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